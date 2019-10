Die Fußball-Bundesliga 2019/2020

DEUTSCHLAND: Wahre Fußballfans lassen sich auch dann, wenn sie in der Ferne weilen, nicht davon abhalten, auf die Deutsche Bundesliga zu schielen. Am vergangenen Wochenende haben die Teams ihren achten Spieltag hinter sich gebracht und es gibt teilweise überraschende Ergebnisse. Eine kurze Bestandsaufnahme zeigt, was läuft.

Das Wichtigste in aller Kürze: In der deutschen Königsklasse des Fußballs geht es so eng zu wie kaum zuvor. An der Spitze läuft ein spannendes Rennen, den ersten und neunten Platz trennen gerade mal zwei Zähler Unterschied. Und Augsburg schnappte sich einen Punkt gegen Rekordmeister Bayern München, während der 1. FC Köln und der 1. FC Union Berlin einigen Erfolg im Abstiegskampf zu verbuchen hatten.

Die Tabellenspitze ist so dicht besetzt wie selten

Zuerst genauere Details zur Tabellenspitze: Nach dem 8. Spieltag befindet sich überraschend immer noch Borussia Mönchengladbach auf dem vordersten Tabellenplatz. Trotz der guten Ausgangslage, rechnet kaum jemand mit einem Meistertitel in Gladbach. Die Quote von Betway beträgt beispielsweise 101:1 auf die Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach: Das wird also definitiv kein leichter Weg, wenn die Gladbacher tatsächlich weiter die Schale ins Auge fassen. Das Verfolgerfeld ist entsprechend dicht gestrickt, der FC Bayern München belegt derzeit hinter dem Lokalmatador aus der Volkswagenstadt, VfL Wolfsburg, den dritten Rang. Dahinter ganz dicht der BVB, Leipzig und Freiburg. Die Spitzengruppe setzt sich bei genauer Betrachtung aus 9 Mannschaften zusammen, was sicherlich ein ziemliches Unikum ist.

Drei Top-Duelle folgen am nächsten Wochenende

Nächstes Wochenende treffen gleich in drei Duellen absolute Top-Teams aufeinander: Mönchengladbach muss seinen ersten Platz gegen die Frankfurter Eintracht verteidigen, während die Freiburger sich gegen RB Leipzig zur Wehr setzen werden. Doch das emotional aufgeladene Revierderby BVB gegen Schalke stellt wahrscheinlich alles in den Schatten, es findet unter der Schirmherrschaft der bekannten Biermarke Veltins in Gelsenkirchen statt.

Augsburg gegen Bayern München – und die großen Torjäger

Die Augsburger haben Bayern München mit ihrem Kampfeswillen auf dem falschen Fuß erwischt. Wirklich auf dem letzten Drücker fiel das ausgleichende 2:2-Tor, das den Gastgebern in der WWK-Arena einen Punkt sicherte. Gnabry und Lewandowski wuschen die Hände dabei in Unschuld, ihre Leistung war nicht zu bemängeln. Lewandowski als Super-Stürmer der Bundesliga gelang wirklich an jedem der bisherigen acht Spieltagen mindestens ein Tor, womit er einen weiteren Rekord knackte. Gnabry zeigt deutlich seinen Teamgeist, in dem er dem Torschützenkönig auch in Augsburg wieder einmal den Weg bereitete. In der zweiten Halbzeit zielte er dann persönlich aufs Netz und landete den zweiten Treffer für sein Team.

Foto: Pixabay

Der BVB erholt sich endlich von seinem Tief

Borussia gegen Borussia: Der achte Spieltag brachte den Dortmundern insofern Glück, dass sie gegen den Tabellenführer Mönchengladbach mit einem 1:0 trumpfen konnte. Das Spiel war insgesamt sehr ausgeglichen, sodass durchaus auch die Gegner hätten siegen können, aber das ist nicht geschehen. Mönchengladbach verlor jedoch trotz allem nicht seine Spitzenposition, die wird erst am 9. Spieltag wieder tüchtig auf die Probe gestellt. Der BVB scheint langsam aus seinem Tief wieder herauszukommen, und das hat er auch bitter nötig. Denn als nächstes steht schon die Champions-League-Partie gegen Inter Mailand an, die beinahe nahtlos in das bereits erwähnte Duell gegen Erzgegner Schalke übergeht. Nicht zuletzt wird es am 9. November unumstößlich zu einem Aufeinandertreffen mit Bayern München kommen, und dafür sollte man wirklich gut gewappnet sein.

Erfolgreicher Abstiegskampf für Köln und Berlin

Nun noch zu Köln und Berlin: Am Tabellenende wird mindestens genauso hart gekämpft wie oben an der Spitze. Dem ersten 1. FC Köln gelang mit seinem 3:0 gegen Paderborn ein starker Sprung nach oben, die Abstiegsgefahr scheint erst einmal gebannt. Dafür sind die Paderborner nun der Wackelkandidat, der im Fall der Fälle den Absturz ins Auge fassen muss. Aber noch sind wir längst nicht so weit, es kann sich noch vieles ändern! Der 1. FC Union Berlin rang Freiburg zu Boden und verbesserte sich ebenfalls. Jetzt sieht es auch für die Hauptstädtler nicht mehr ganz so finster aus, zudem Augsburg sich trotz des Unentschiedens über Bayern München knapp unter ihren Füßen befindet. Die Fußballwelt ist eben nicht immer ganz gerecht, macht diesen Fauxpas aber mit anhaltender Hochspannung wieder wett.