Chinesische Touristen in Bangkok am 3. März 2020. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK/PHUKET: Nach Medienberichten ist die Ankunft der ersten Gruppe von Langzeittouristen aus China über das Special Tourist Visa (STV) verschoben worden.

Rund 150 Urlauber aus Guangzhou sollten am Donnerstag, 8. Oktober, auf dem Internationalen Flughafen Phuket landen. Eine andere Gruppe soll am 25. Oktober in Bangkok ankommen. Und am 1. November soll eine Maschine der Thai Airways International mit 120 Touristen aus Skandinavien in Bangkok landen. Laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates und dem Chef des staatlichen Centre for Covid-19 Administration Situation (CCSA) wurden die Pläne auf Eis gelegt, berichtet „Manager Online“.

Offenbar soll am Freitag über das weitere Vorgehen entschieden werden. General Natthaphon Nakphanich vom Nationalen Sicherheitsrat will offenbar vor der Ankunft der Chinesen alles im Detail geklärt haben, einschließlich der Tests, der Quarantänestationen und Rückverfolgungsmaßnahmen. Deshalb kommen Minister und Vertreter der betroffenen Behörden am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen.