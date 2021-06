Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Der lokale Hersteller Siam Bioscience und AstraZeneca (Thailand) haben die erste Charge von 1,8 Millionen Dosen ihres Impfstoffs für die Massenimpfung ab 7. Juni freigegeben.

Die erste Charge wurde am Mittwoch vom Vorsitzenden von Siam Bioscience, Air Chief Marshal Satitpong Sukvimon, an den Präsidenten von AstraZeneca (Thailand), James Teague, bei einer Zeremonie bei Siam Bioscience übergeben. Teague bezeichnete die rechtzeitige Lieferung an die thailändische Regierung als Beweis für den Erfolg der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Siam Bioscience und AstraZeneca.

Die ehrenamtliche Leiterin der Organisationskommunikation von Siam Bioscience, Nualphan Lamsam, sagte, sie sei stolz darauf, dass Siam Bioscience von AstraZeneca ausgewählt worden sei, den Impfstoff vor Ort zu produzieren.