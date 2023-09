Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.23

BERLIN: Das Streiten geht weiter, auch nach der Scheidung: Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) kämpfen nun zwar getrennt, aber genauso leidenschaftlich um ein neues, vermeintlich glücklicheres Leben. Anne hat sich einen jüngeren Lover geangelt, Erik flirtet mit einer Kollegin. Und demnächst steht eine Doppelhochzeit in der Familie an, auf der alle zusammenkommen sollen. Ob das glatt über die Bühne geht, zeigt die Komödien-Fortsetzung «Merz gegen Merz - Hochzeiten» am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF.

Sohn Leon (Noah Schwarz) will heiraten und plant eine gemeinsame Feier mit Oma Renate (Carmen-Maja Antoni) und Opa Günter (Bernd Stegemann), die ihr Ehejubiläum begießen wollen - im Vereinsheim der Kleingartenanlage. Annes Vater Ludwig (Michael Wittenborn) fühlt sich total alleingelassen und mischt derweil das Pflegeheim immer wieder mit ungewöhnlichen Aktionen auf, während seine Exfrau Maria (Claudia Rieschel) von ihrem schlechten Gewissen geplagt wird.

Von einer turbulenten Familie erzählt Regisseur Felix Stienz (40, «Frau Jordan stellt gleich») nach dem spritzigen Drehbuch von Ralf Husmann (58, «Der König von Köln»). Gedreht wurde in Köln und Umgebung. Deutlich wird, dass die Ehe oft ein beachtliches Missverständnis sein und völlig überbewertet werden kann.

Gut gehütete Geheimnisse, frühere Seitensprünge und jede Menge Eifersucht treten zutage, sie passen gut zum wechselnden Wetter mit frühlingshaftem Sonnenschein bis hin zu ordentlichen Schneeschauern. Also wird früheren Hochzeiten nachgetrauert, eine anstehende in Frage gestellt, und die Eltern wissen mal wieder überhaupt nicht, was ihre Kinder wirklich beschäftigt.

Annette Frier (49, «Klassentreffen», «Ella Schön») und Christoph Maria Herbst (57, «Lehrer kann jeder», «Der Nachname») spielen hier gewohnt schlagfertig ein Ex-Ehepaar, das sich nicht nur weiter um sich selbst, sondern auch um den Rest der Familie kümmern muss, nicht ohne natürlich die beiden neuen, deutlich jüngeren Begleiter jeweils misstrauisch zu beäugen.

Michael Wittenborn (70, «Auf dem Grund», «Unter Freunden stirbt man nicht») glänzt als demenzkranker und etwas verwirrter Papa und Opa, der viele schöne Sätze sagen darf wie diesen hier: «Ehe ist wie eine Fahrt auf dem Karussell: Kostet Geld, geht kurz rund - und dann ist Dir schlecht.» Nun ja, Ehen mögen schon mal schwierig sein, der Partner will womöglich gar nicht immer auf Händen getragen werden - aber irgendwie glücklich sind die meisten dann eben doch.