BANGKOK: Erneut fordert die ungebändigte Corona Thailand zum Kampf heraus. Der jüngste Covid-19-Ausbruch traf den bisherigen Vorzeigestaat in der Covid-19-Bekämpfung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Während man auf Phuket Pläne für die quarantänefreie Einreise für geimpfte Reisende präsentierte, wurde in Bangkoks Nachtclubs der erhofften Wiederbelebung des Tourismus unbekümmert entgegengefeiert und die dritte Infektionswelle ausgelöst.

Die dritte Corona-Welle hat Thailand fest im Griff. Um das lokale Infektionsgeschehen einzudämmen, hat das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) der Regierung die Covid-19-Infektionspräventions- und Kontrollmaßnahmen am 18. April 2021 spürbar verschärft, weshalb sich die Menschen im ganzen Land bis auf weiteres wieder mit einer Reihe von Beschränkungen konfrontiert sehen. Sie bleiben bis zu einer Neubewertung der Virussituation anhand der Anzahl der Neuinfektionen zunächst für zwei Wochen in Kraft.

18 Provinzen, in denen die Zahl der lokalen Neuinfektionen am höchsten ist, wurden als rote Zonen (hochkontrollierte Gebiete) mit den strengsten Covid-19- Infektionspräventions- und Kontrollmaßnahmen deklariert:

• Zentral: Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon und Suphan Buri.

• Osten: Chonburi (einschließlich Pattaya), Rayong und Sa Kaeo.

• Norden: Chiang Mai.

• Nordosten: Khon Kaen, Nakhon Ratchasima und Udon Thani.

• Süden: Phuket und Songkhla.

• Westen: Prachuap Khiri Khan und Tak.

Die restlichen 59 Provinzen des Landes sind als orange Zonen (kontrollierte Gebiete) klassifiziert.

Beschränkungen

Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Universitäten, etc.):

• Rot & Orange: Geschlossen (unter Ausnahme einiger intern. Schulen).

Unterhaltungsbetriebe (Bars, Diskotheken, Karaoke, Massage-Parlour, etc.):

• Rot & Orange: Geschlossen.

Events & Versammlungen (mit mehr als 50 Personen):

• Rot & Orange: Verboten.

Gastronomiebetriebe (Restaurants, Food-Courts, Cafés, etc.):

• Rot: Gästebewirtung bis 21.00 Uhr. Von 21.00 bis 23.00 Uhr nur Liefer- und Take-Away-Service. Alkoholverbot.

• Orange: Gästebewirtung bis 23.00 Uhr. Alkoholverbot.

Shopping Malls:

• Rot & Orange: Geöffnet bis 21.00 Uhr. Begrenzung der Besucherzahl. Vergnügungseinrichtungen für Kinder, wie Spielplätze, Video-Gaming, Fahrgeschäfte, etc., geschlossen.

24-Stunden-Geschäfte (7-Eleven, FamilyMart etc.), Supermärkte, Märkte etc.:

• Rot: Geöffnet von 04.00 bis 23.00 Uhr.

• Orange: Reguläre Öffnungszeiten.

Sportstätten & Fitnessstudios (Indoor & Outdoor):

• Rot: Geöffnet bis 21.00 Uhr. Wettkämpfe sind unter Begrenzung der Zuschauerzahl erlaubt.

• Orange: Reguläre Öffnungszeiten.

Es gibt keine Ausgangssperre und kein Reiseverbot. Dennoch ruft das CCSA zum Verzicht auf unnötige Reisen zwischen den Provinzen auf. Arbeitgeber werden aufgefordert, mehr Homeoffice-Möglichkeiten für ihre Beschäftigten zu schaffen. Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) hat die Aussetzung aller Inlandsflüge zwischen 23.00 Uhr und 04.00 Uhr morgens bis auf weiteres angeordnet, um den oben genannten Richtlinien der Regierung zu entsprechen.

Quarantäne

In 47 Provinzen gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht für Besucher aus anderen Provinzen:

• Zentral: Chainat, Saraburi, Singburi, Lopburi, Nakhon Nayok.

• Norden: Kamphaeng Phet, Chiang Mai, Tak, Nan, Phayao, Phetchabun, Phrae, Lamphun, Uthai Thani, Nakhon Sawan, Uttaradit, Phitsanulok, Phichit, Sukhothai, Lampang.

• Nordosten: Chaiyaphum, Nakhon Phanom, Bueng Kann, Buriram, Maha Sarakham, Mukdahan, Yasothon, Sakon Nakhon, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Amnat Charoen, Udon Thani, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Surin.

• Süden: Chumphon, Trang, Narathiwat, Pattani, Phang-nga, Songkhla, Satun, Ranong, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Surat Thani, Phatthalung.

Informationen

Die Situation ist dynamisch und kann sich schnell ändern. Es wird geraten, die Informationen und Empfehlungen der thailändischen Behörden zu beachten:

• Abteilung für Seuchenkontrolle: https://covid19.th-stat.com/en.

• Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Regierung: https://thailand.prd.go.th/more_news.php?cid=4&filename=index.

• Thailändische Tourismusbehörde: www.tatnews.org/category/thailand-tourism-updates.

• Krankenhäuser für Covid-19-Tests: https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/indexen.php.