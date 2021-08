Die deutsche Evakuierungsmission im Vergleich mit anderen Staaten

BERLIN/WASHINGTON/KABUL: Unter schwierigsten Bedingungen hat die Bundeswehr elf Tage lang etwa 5200 Deutsche, Afghanen und Schutzbedürftige aus mehr als 40 Staaten aus Afghanistan ausgeflogen. Darunter waren auch 138 sogenannte Ortskräfte, 30 davon einheimische Mitarbeiter des deutschen Militärs, die es nun mit Hilfe der Bundesregierung nach Deutschland schafften. Auch andere Länder flogen solche Evakuierungsflüge. Ein Vergleich:

Seit Mitte August hatte das Militär der USA mehr als 79.000 Zivilisten aus Afghanistan evakuiert. Darunter seien 6000 US-Bürger sowie mehr als 73.500 Afghanen und Menschen aus Drittländern gewesen, sagte US-General Kenneth McKenzie nach dem Abzug. Die USA planen nach Angaben des Verteidigungsministeriums, Kapazitäten für bis zu 50.000 Afghanen in sieben verschiedenen Militäreinrichtungen zu schaffen. Aber auch andere Staaten sollen Schutzbedürftige aufnehmen. So wird Kolumbien 4000 Afghanen vorübergehend aufnehmen und ist damit eines von 15 Ländern, die sich an diesem von den USA finanzierten Programm beteiligen.

ÖSTERREICH und die SCHWEIZ hatten keine eigenen Evakuierungsflüge, sondern nutzten Kapazitäten der Bundeswehr und anderer Partner. Nach Angaben des Außenministeriums in Wien wurden 113 Menschen aus Afghanistan herausgebracht, Österreicher und Afghanen mit österreichischen Aufenthaltstitel. Mehrere Dutzend Menschen dieser Gruppen seien weiter im Land. Die Schweizer Evakuierungsaktion ist nach Angaben des Außenministeriums in Bern abgeschlossen. Die Schweiz habe mit Unterstützung der Bundeswehr 385 Menschen aus Afghanistan in die Schweiz geflogen, darunter 34 Schweizer. Bei den anderen Menschen handele es überwiegend um Ortskräfte, die für die Schweizer Entwicklungshilfe (DEZA) gearbeitet hätten sowie deren Familien und um Ausländer, die entweder eine Aufenthaltsbewilligung hätten oder ohne Dokumente waren und Reisepapiere für die Schweiz ausgestellt bekamen(Laissez-passer).

SPANIEN setzte wie die Bundeswehr Transportflugzeug vom Typ A400M ein und hat nach Regierungsangaben insgesamt 2206 Schutzsuchende evakuiert, darunter 1671 Ortskräfte und ihre Angehörigen. Außerdem wurden 333 Menschen des US-, 131 des EU-, 50 des Nato- und 21 des portugiesischen Kontingents ausgeflogen. Unter diesen Evakuierten seien Frauen (47 Prozent) und Minderjährige (40 Prozent) in der Mehrheit.

ITALIEN setzte acht Militärflugzeuge ein und hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums 5011 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Eingerechnet sind 228 Afghanen, die schon im Juni ausgeflogen wurden. Insgesamt evakuierte das Militär 4890 afghanische Staatsbürger, darunter 1301 Frauen und 1453 Kinder.

FRANKREICH spielte in Afghanistan zuletzt keine wesentliche Rolle mehr und hat nun im Rahmen der Evakuierungsaktion 2834 Menschen ausgeflogen, darunter 142 eigene Staatsbürger, 17 andere Europäer und 2675 Afghanen.

Die NIEDERLANDE flogen rund 2500 Menschen aus. 1600 von ihnen blieben nach Angaben des Außenministeriums in den Niederlanden. Konkrete Angaben zu den Staatsangehörigkeiten machte das Ministerium zunächst nicht; unter den Geretteten sollen aber auch afghanische Übersetzer und deren Familienangehörige sowie Ortskräfte von Einrichtungen der EU, der UN, der Nato und der niederländischen Botschaft sein. Zudem seien Menschenrechtsaktivisten und Mitarbeiter niederländischer Hilfsorganisationen und Medien in Sicherheit gebracht worden.

MEXIKO hat insgesamt 215 Menschen aus Afghanistan aufgenommen, die in drei Gruppen angekommen sind. Darunter sind fünf junge Frauen, die dem international bekannten Robotik-Team «Afghan Dreamers» angehören, und Journalisten sowie örtliche Mitarbeiter internationaler Medien.