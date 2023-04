BANGKOK: Nach drei Jahren pandemiebedingter Songkran-Pause wird das thailändische Neujahrsfest dieses Jahr wieder landesweit in vollem Umfang gefeiert.

In Bangkok und Touristenzielen wie Chiang Mai, Khon Kaen und Phuket werden dieses jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen zum thailändischen Neujahrsfest ausgerichtet.

Die geplanten Aktivitäten reichen von kulturellen Darbietungen und religiösen Riten bis hin zu Musikveranstaltungen und internationalen Festivals.

Touristen aus aller Welt werden erwartet, um gemeinsam mit Millionen von Thais an der größten Wasserschlacht der Welt teilzunehmen sowie Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen zu besuchen.

Die diesjährigen Songkran-Feiertage beginnen am 13. April und enden am 17. April 2023.

Ein Überblick zu den größten Songkran-Festivals 2023:

The International Amazing Splash 2023 wird von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) vom 13. bis 15. April 2023 in der Soi Chulalongkorn 5 und im Stadium One in Bangkok veranstaltet.

Die Veranstaltung umfasst die Aktivitäten „International Caravan“ und „Amazing Splash of the World“ sowie DJ-Shows und Stände mit internationalen Speisen. Außerdem gibt es Vorführungen traditioneller Feste aus vier Ländern – Südkorea, Indien, China und Japan.

Das Iconic Songkran Festival 2023 findet vom 11. bis 17. April 2023 in Bangkoks Luxus-Einkaufszentrum Icon Siam statt. Zu den Aktivitäten gehören kulturelle Darbietungen und ein Workshop zur Herstellung von Songkran-relevanten Gegenständen, darunter Duftpulver und Duftwasser.

Das Water Festival 2023 findet vom 13. bis 16. April 2023 in Bangkok, Chiang Mai, Lamphun, Khon Kaen, Udon Thani und Phuket statt, wobei der Schwerpunkt auf kulturellen Aktivitäten liegt.

Das Siam Songkran Musik Festival 2023: Siamystique ist für den 12. bis 14. April und 16. April 2023 im Urban Yard RCA in Bangkok geplant und bietet EDM-Musik.

Das S2O Songkran Music Festival 2023 ist für den 13. und 15. April 2023 im Live Park Rama 9 in Bangkok geplant. „GCircuit Songkran the Big Bang 2023“ findet vom 13. bis 16. April 2023 in den Hotels Centara Grand und Royal Orchid Sheraton statt und bietet EDM-Musik von internationalen DJs.

Die Veranstaltung The Waterbomb Bangkok 2023 ist für den 13. und 14. April 2023 im Thunder Dome in der Provinz Nonthaburi geplant. Es wird ein Konzert mit südkoreanischen Bands geben. Die Veranstaltung ist vom „Korea Waterbomb Festival“ inspiriert.