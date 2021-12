Von: Björn Jahner | 28.12.21

BANGKOK: Die Autobahnbehörde hat am Montag eine Liste mit empfohlenen Routen für Motorisierte veröffentlicht, die während der Neujahrsfeiertage eine Reise von Bangkok in die Provinzen unternehmen wollen.

Norden

Route 1: Bangkok–Rangsit (Phaholyothin Road oder Highway 1)–Ayutthaya–Ang Thong–Sing Buri (Highway 32)–Chai Nat (Bezirk Manorom)–Nakhon Sawan.

Route 2: Bangkok–Nonthaburi (Highway 340)–Suphan Buri (Highway 340)–Chai Nat (Phaholyothin Road oder Highway 1)–Nakhon Sawan.

Route 3: Bangkok–Rangsit–Ayutthayas (Bezirk Wang Noi)–Saraburi–Lopburi (Phaholyothin oder Highway 1)–Nakhon Sawan (Bezirk Tak Fa / Highway 11)–Phitsanulok.

Route 4: Bangkok–Rangsit–Autobahnkreuz Khlong Luang (Phaholyothin Road oder Highway 1)–Pathum Thani (Unterbezirk Chiang Rak Noi / Highway 3214)–Highway 347–Highway 32 nach Norden.

Route 5: Bangkok–East Kanchanaphisek Road (Autobahn 9)–Autobahnkreuz der Mahachulalongkornrajavidyalaya University–Bezirk Wang Noi in Ayutthaya (Phaholyothin Road oder Highway 1) –Rojana Road (Highway 309)–Highway 32 in den Norden.

Nordosten

Route 1: Bangkok–Saraburi (Phaholyothin Road oder Highway 1)–Lopburis Unterbezirk Muang Khom (Highway 21)–Lopburis Bezirk Tha Luang (Highway 2256)–Nakhon Ratchasimas Bezirk Dan Khun Thot (Highway 2148) –Mittraphap Road oder Highway 2 nach Nakhon Ratchasima.

Route 2: Bangkok–Bezirk Wang Noi in Ayutthaya (Phaholyothin Road oder Highway 1)–Saraburi–Bezirk Pak Chong in Nakhon Ratchasima–Bezirk Sikhiu in Nakhon Ratchasima (Mittraphap Road oder Highway 2)–Nakhon Ratchasima.

Route 3: Bangkok–Nakhon Nayoks Bezirk Ban Na (Highway 3051)–Saraburis Bezirk Kaeng Khoi (Highway 3222)–Nakhon Ratchasimas Bezirk Pak Chong (Mittraphap Road oder Highway 2).

Nehmen Sie den Highway 33, um in den Bezirk Kabin Buri in Prachinburi oder in den Bezirk Aranyaprathet in Sa Kaew zu gelangen.

Route 4: Bangkok–Chachoengsao (Highway 314 oder 304) Bezirk Phanom Sarakham –Prachinburi, Bezirk Kabin Buri–Nakhon Ratchasima, Bezirk Wang Nam Khiao–Nakhon Ratchasima, Bezirk Pak Thong Chai (Highway 304)–Nakhon Ratchasima.

Route 5: Bangkok zum Bezirk Wang Noi in Ayutthaya (Phaholyothin Road oder Highway 1)–Saraburi–Bezirk Pak Chong in Nakhon Ratchasima–Bezirk Sikhiu in Nakhon Ratchasima (Mittraphap Road oder Highway 2)–Autobahn 6 (Umleitung bei KM65+200)–Nakhon Ratchasima

Osten

Route 1: Bangkok–Chonburi (Autobahn 7).

Route 2: Bangkok–Chachoengsao's Bang Pakong Bezirk (Autobahn 34)–Chonburi (Sukhumvit Road oder Autobahn 3).

Route 3: Bangkok–Chonburis Bezirk Phanat Nikhom (Highway 304)–Chonburi.

Route 4: Bangkok–Debaratna Road oder Highway 34–Bang Na Expressway–Chonburi (Sukhumvit Road oder Highway 3).

Süden

Route 1: Bangkok–Samut Sakhon–Samut Songkhram (Highway 35)–Wang Manao Interchange in Ratchaburi–Phetchaburi (Phet Kasem Road oder Highway 4)–Prachuap Khiri Khan.

Route 2: Bangkok–Nakhon Pathoms Bezirk Sam Phran–Nakhon Pathoms Bezirk Nakhon Chaisi– Nakhon Pathom –Ratchaburi –Autobahnkreuz Wang Manao in Ratchaburi–Phetchaburi (Phet Kasem Road oder Highway 4)–Prachuap Khiri Khan.

Route 3: Bangkok–Borommaratchachonnani Road (Highway 338)–Bezirk Chaisi Nakhon Pathom– Nakhon Pathom–Ratchaburi–Wang Manao Interchange in Ratchaburi–Phetchaburi (Phet Kasem Road or Highway 4)–Prachuap Khiri Khan.

Für Auskünfte odert Unfallmeldungen stehen das Highway Department unter der Kurzwahl 1589 und die Highway Police unter der Kurzwahl 1193 zur Verfügung.