Die Berlinale präsentiert Film über Terroranschlag in Paris

Von: Redaktion (dpa) | 14.02.22

BERLIN: Der islamistische Anschlag auf den Pariser Club «Bataclan» erschütterte weltweit. Auf der Berlinale soll ein Film nun die Geschichte eines Überlebenden erzählen. Außerdem: Rapper Machine Gun Kelly machte seiner Verlobten bei den Filmfestspielen ein Kompliment.

Bei der Berlinale geht an diesem Montag der Filmmarathon weiter. Im Wettbewerb wird «Ein Jahr, eine Nacht» von Isaki Lacuesta vorgestellt. Der Film erzählt von Überlebenden des Terroranschlags auf das «Bataclan» im November 2015. Islamisten hatten in dem Pariser Konzertsaal sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen.

Außerdem gehen «That Kind of Summer» des kanadischen Filmemachers Denis Côté mit Schauspielerin Anne Ratte-Polle und «Drii Winter» des Schweizer Regisseurs Michael Koch ins Rennen um den Goldenen Bären. Am Sonntagabend lief im Wettbewerb bereits «Call Jane». Dieser Film spielt in den 1960er Jahren und zeichnet die Geschichte einer Frauen-Gruppe nach, die dafür kämpft, zu dem Zeitpunkt verbotene Abtreibungen zu ermöglichen. Die Produktion mit den starken Hauptdarstellerinnen Elizabeth Banks und Sigourney Weaver basiert auf teilweise realen Begebenheiten.

Der Musiker und Schauspieler Colson Baker nutzte die Berlinale, um seiner Verlobten Megan Fox eine Liebeserklärung zu machen. «Es gibt einen echten Kristall in meinem Leben und der steht direkt neben mir», sagte der als Machine Gun Kelly bekannte Rapper nach der Premiere seines Films «Taurus». An seiner Seite stand die Schauspielerin, die er die meiste Zeit im Arm hielt. Baker spielt in dem Film einen selbstzerstörerischen Rapper, der einen Kristall bei sich trägt, an dessen Kraft er glaubt. In den rund 120 Minuten muss er immer wieder mit seinem Ruhm, Drogen und vor allem sich selbst kämpfen. Baker erzählte nach der Premiere, wie nah der Film an realen Ereignissen aus seinem Leben sei.

Am Montag wird auch das Gangsterdrama «The Outfit» vorgestellt. Regie führte der US-Amerikaner Graham Moore, der für das Drehbuch zu «The Imitation Game» einen Oscar gewonnen hatte. Die Filmfestspiele in Berlin finden derzeit trotz Pandemie mit Publikum statt - beim Kinobesuch gelten Sicherheitsauflagen.