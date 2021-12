Die «Ampel» am Start - Scholz folgt auf Merkel

BERLIN: Regierungswechsel sind eher selten in Deutschland. Nach dem Ende der Ära Merkel übernimmt nun eine neue, noch unerprobte Parteienkombination die Staatsgeschäfte in Berlin.

Es ist so weit: Nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkels (CDU) bekommt Deutschland am Mittwoch einen neuen Regierungschef. Im Bundestag stellt sich SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz zur Wahl. Eine Mehrheit ist ihm sicher, denn seine Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen hat 416 der 736 Sitze im Parlament. Die «Ampel» (benannt nach den Parteifarben Rot, Gelb und Grün) kann loslegen.

Mit einem Team aus acht Ministern und ebenso vielen Ministerinnen geht Scholz an den Start. Vorausgegangen war der knappe Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl am 26. September, bei der Merkels Christdemokraten mit Kanzlerkandidat Armin Laschet ein Debakel erlebten. Es folgten Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, bei denen es gelang, aus den zum Teil recht gegensätzlichen Positionen von Mitte-Links (SPD, Grüne) und Mitte-Rechts (FDP) tragfähige Kompromisse zu schmieden. Parteitage von SPD und FDP sowie die Grünen-Basis per digitaler Urabstimmung segneten den Koalitionsvertrag ab.

In Europa und der Welt hoch angesehen, zieht Merkel sich mit 67 aus der aktiven Politik zurück. Unter dem nur vier Jahre jüngeren Scholz, zuletzt Bundesfinanzminister und Vizekanzler, beginnt in Deutschland eine neue Ära. Ein Ampel-Bündnis auf Bundesebene ist eine Premiere. Während die SPD aus den schwarz-roten Koalitionen unter Merkel viel Kabinettserfahrung mitbringt, liegt die letzte Regierungsbeteiligung für Grüne (1998-2005) und FDP (2009-2013) schon etliche Jahre zurück. Alle drei gemeinsam haben sie viel vor.

So soll der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro pro Stunde steigen (derzeit 9,60 Euro). Beim Klimaschutz will Europas größte Volkswirtschaft noch einen Gang zulegen und bis 2030 schon 80 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Um noch schneller neue Windräder zu errichten, sollen die Planungsverfahren beschleunigt werden.

Der Kauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften soll Erwachsenen erlaubt werden. Die «Ampel» will es Flüchtlingen leichter machen, ihre Angehörigen nach Deutschland zu holen, und Ausländern den Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit vereinfachen. Die übel beleumdeten «Hartz-IV»-Hilfen für Langzeitarbeitslose sollen durch ein neues Bürgergeld ersetzt werden.

Deutschlands Nachbarn können sich darauf einstellen, dass Berlin mit der Rückkehr der Grünen in die Bundesregierung auch auf EU-Ebene stärker als bisher auf Tempo beim Klimaschutz drängen dürfte. Der bisherige Grünen-Co-Chef Robert Habeck führt als Vizekanzler das neu zugeschnittene Ministerium für Wirtschaft und Klima.

Beim Thema Staatsschulden wird erwartet, dass FDP-Chef Christian Lindner als Finanzminister einen schärferen Austeritätskurs als sein Vorgänger Scholz einschlägt. Womöglich könnte er gar seinen im Süden des Kontinents einst wenig geliebten Vor-Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) als «Sparkommissar» übertreffen.

Sicherheitspolitisch bereitet es manchen westlichen Alliierten Kopfzerbrechen, dass Berlin den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen (TPNW) nicht mehr grundsätzlich ablehnen will. An der «Nuklearen Teilhabe», also der grundsätzlichen Bereitschaft, im Konfliktfall eigene Kampfflugzeuge mit US-Atomwaffen zu bestücken, will Deutschland aber auch unter der neuen Regierung festhalten.

Es dürfte schwierig werden, die geplanten Milliardeninvestitionen in Klimaschutz und Erneuerung der Infrastruktur solide zu finanzieren. Skeptiker sprechen schon von einer «Quadratur des Kreises». Denn die sogenannte Schuldenbremse, nach welcher der Gesamtstaat nur Kredite von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufnehmen darf, soll nach den Corona-Ausnahmejahren ab 2023 wieder greifen. Die Liberalen wiederum haben in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass die Einkommensteuer nicht erhöht und eine Vermögenssteuer nicht eingeführt wird, was SPD und Grüne eigentlich vorhatten.

Die neue Regierung muss auch die Folgen von Atom- und Kohleausstieg meistern und sicherstellen, dass im Winter in Deutschland nicht die Lichter ausgehen. Die letzten sechs Atomkraftwerke werden laut Atomgesetz je zur Hälfte Ende 2021 und Ende 2022 abgeschaltet. Den bis 2038 geplanten schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung will die «Ampel», falls möglich, auf 2030 vorziehen.

Viele tausend neue Windräder und Solaranlagen müssen aufgestellt sowie neue Gaskraftwerke gebaut werden, um nicht nur den Wegfall von Atom und Kohle zu kompensieren, sondern um auch den nach allen Berechnungen bis 2030 noch deutlich steigenden Strombedarf zu decken.

Die christdemokratische Opposition beginnt schon, sich auf die «links-gelbe» neue Regierung einzuschießen. Der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, warf der Koalition eine «brutale Offenheit» im Bereich Migration vor. Die Koalitionäre schüfen einen «Pull-Faktor», also eine Anreiz für «ganz, ganz viel illegale Migration», sagte Brinkhaus im Deutschlandfunk.

Der Präsident des eigentlich SPD-nahen Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, kritisierte, die Pläne der Ampel-Koalition zum Bundeshaushalt und zur Rente seien nicht solide finanziert. Die Arbeitgeber wiederum bemängelten laut einem in den Medien zitierten internen Papier die schrittweise Ausweitung des Staatseinflusses in der Wirtschaft. Das Wort «Eigenverantwortung» tauche auf 177 Seiten Koalitionsvertrag kein einziges Mal auf.

Wenn es nach Scholz geht, könnte das Ampelbündnis eine «wegweisende Rolle für Deutschland» spielen. Die Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP seien stets «konstruktiv und immer lösungsorientiert» gewesen, sagte Scholz bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Tatsächlich fiel auf, wie zügig, effizient und diszipliniert die Verhandlungen zwischen den ungleichen Partnern verliefen.

Einen schiefen Ton in der Politharmonie gab es am Ende dann doch. Als es um die Besetzung der den Grünen zustehenden fünf Ministerposten ging, brachen die alten, schon für überwunden geglaubten Grabenkämpfe zwischen «Realos» und linkem Parteiflügel wieder aus. Am Ende machte der «Realo» Cem Özdemir das Rennen um den Posten des Agrarministers, der von den Linken favorisierte Fraktionschef Anton Hofreiter blieb draußen. Der Konflikt dürfte weiterköcheln. «Wäre die Koalition ein Ruderboot, dann würde sie als Dreier mit Schlagseite starten», bemerkte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel».