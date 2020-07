Von: Redaktion DER FARANG | 07.07.20

THAILAND: Der durch Waldbrände in Indonesien verursachte Smog erreichte am Sonntag die südlichen Provinzen Songkhla, Satun, Narathiwat und Yala.

Laut Thananchai Suwansuk, Leiter des regionalen Umweltbüros, wurden am Sonntag auf der Insel Sumatra in Indonesien 19 Hotspots entdeckt, gegenüber 12 am Samstag. Von den vier Provinzen wurde Songkhla am stärksten von der Staubkonzentration mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern getroffen. In den letzten Jahren litt die Bevölkerung der südlichen Provinzen Thailands stark vom Smog aus Indonesien, da dort neben den regelmäßigen Waldbränden auch Wälder für die Landwirtschaft gerodet werden.