Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

BANGKOK: „Air Visual" hat am Montag um 8.38 Uhr die thailändische Hauptstadt mit einem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad von 177 als die siebtschlechteste Stadt der Welt bei der Luftqualität genannt.

Noch stärker verschmutzt war die Luft in den Städten Ulaanbaatar (Mongolei), Delhi (Indien), Hanoi (Vietnam), Lahore (Pakistan), Skopje (Nordmazedonien) und Dhaka (Bangladesch). Die Menge an Partikelmaterial mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer (PM2,5) betrug in Bangkok 57,8 Mikrogramm pro Kubikmeter.



Gemäß dem Luftqualitätsindex (AQI) ist die Luftqualität zwischen 0 und 50 gesund, 51 bis 100 mäßig, 101 bis 150 für empfindliche Menschen ungesund, 151 bis 200 ungesund, 201 bis 300 sehr ungesund und 301 bis 500 gefährlich. Nach Angaben der Behörde für Umweltverschmutzung wurden PM2,5-Staubpartikel zwischen 42 und 77 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen.



Gebiete mit hohem Verschmutzungsgrad waren: Hiranruchi-Unterbezirk im Bezirk Thon Buri; Kanchanaphisek Road, Bang Khun Thian; Bang Na-Unterbezirk; Unterbezirk Khlong Chan Bang in Kapi; Din Daeng-Unterbezirk; Unterbezirk Chong Nonsi in Yan Nawa; Road Rama IV in Khlong Toei; Inthara Phithak Road in Thon Buri; Lat Phrao Road in Wang Thonglan; Din Daeng Road in Din Daeng; Phya Thai-Unterbezirk; Phlabphla-Unterbezirk in Wang Thonglang (alle in der Provinz Bangkok); Unterbezirk Song Khanong im Bezirk Phra Pradaeng; Bang Prong-Unterbezirk in Talat; Unterbezirk Pak Nam in Muang Samut Prakan (alle in der Provinz Samut Prakan)



Zusätzlich wurden PM10-Staubpartikel zwischen 67 und 123 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Das Gebiet mit der höchsten Verschmutzung war Hiranruchi in Bangkok.