Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

THAILAND: Lampang und weitere nördliche Provinzen haben am Dienstagmorgen extrem hohe Feinstaubwerte gemeldet.

Die höchste Verschmutzung wurde mit 189 Mikrogramm pro Kubikmeter im Bezirk Mae Mo in Lampang festgestellt. Dort verunreinigt ein Kohlekraftwerk die Luft. Weitere Werte aus den Provinzen Lampang, Nan, Phayao und Phrae: 141 mcg im Tambon Sob Pat des Distrikts Mae Mo, 135 mcg im Tambon Phra Bat des Distrikts Muang und 118 mcg im Tambon Mae Mo des Distrikts Mae Mo in der Provinz Lampang. PM2,5-Werte im Tambon Na Chak des Bezirks Muang in Phrae lagen bei 146 mcg, im Tambon Nai Wiang des Bezirks Muang in Nan bei 111 mcg, im Tambon Ban Tom des Bezirks Muang in Phayao bei 103 mcg und im Tambon Huai Kone der Provinz Nan bei 67 mcg.

Laut „Khao Sod“ wurden am Dienstag wegen der zunehmenden Luftverschmutzung die Schulen in der Provinz Lampang geschlossen. Die Behörden haben die Familien angewiesen, ihre Kinder im Haus zu halten. Der dichte Dunst ist zum großen Teil auf die Verbrennung von Feldern zurückzuführen, die trotz der Verbote seit Wochen andauert. Dadurch ist in den letzten 22 Tagen der Gehalt an PM2,5-Feinstaubpartikeln gestiegen. PM2.5 bezieht sich auf atmosphärische Partikel (PM) mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern, etwa 3 Prozent des Durchmessers eines menschlichen Haares. Die derzeitige Sicherheitsschwelle in Thailand von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter ist doppelt so hoch wie die sichere Obergrenze der Weltgesundheitsorganisation von 25 µg / m³.