Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.19

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Bewohner der nördlichen Provinzen, die unter der gefährlichen Luftverschmutzung leiden, könnten schon bald im Kongresszentrum der Stadt Zuflucht finden. Das Zentrum ist ausgerüstet mit Luftreinigern und Klimaanlagen.

Dies ist die neueste Idee des Gouverneurs von Chiang Mai, Supachai Iamsuwan, der wegen des vermeintlichen Versagens in der Smog-Situation massiv angegriffen wird. Supachai lässt derzeit Mitarbeiter das Internationale Ausstellungs- und Kongresszentrum überprüfen, um zu sehen, ob es als vorübergehende öffentliche Zuflucht vor der Sommerhitze und dem hartnäckigen Dunst dienen könnte. Er wies alle Bezirke, Gesundheitsbehörden und örtliche Verwaltungsbehörden an, Gesichtsmasken zu verteilen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und das Verbot von offenen Feuern strikt durchzusetzen.

Chiang Mai stand am Montag abermals auf der Liste der schlimmsten luftverschmutzten Gebiete der Welt. Der Luftqualitätsindex (AQI) erreichte um 10 Uhr 269, wie „airvisual.com“ meldete. Eine Stunde später war er auf 284 gestiegen. Das Sicherheitslimit in Thailand beträgt 100. Am Samstag hatten Bewohner mit einer Petition bei „Change.org.“ den Rücktritt des Gouverneurs wegen "Ineffektivität bei der Bekämpfung des Dunstes" gefordert.

Dr. Srinapan Phongpan vom Phayao Hospital in Phayao, wo ein PM2,5-Wert von 164 gemessen wurde, sieht einen klaren Zusammenhang zwischen dem Dunst und der steigenden Anzahl von Menschen, die medizinische Hilfe suchen. Menschen mit Herz- und Atemwegserkrankungen sowie entzündeter Haut und Augen sollten besonders vorsichtig sein und einen Arzt aufsuchen, wenn sich ihre Beschwerden verschlimmerten, sagte sie.