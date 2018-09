DFB begrüßt Bericht zur EM-Bewerbung

NYON (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die positive Bewertung seiner Kandidatur um die EM 2024 gegen den einzigen Konkurrenten Türkei begrüßt. «Der Bericht zeigt, dass wir unsere Arbeit in den vergangenen Monaten ernstgenommen haben und die UEFA unsere Stärken honoriert», sagte der deutsche EM-Botschafter Philipp Lahm am Freitag. Zuvor hatte die Europäische Fußball-Union ihren Evaluationsbericht beider Kandidaturen veröffentlicht und Deutschland dabei in mehreren Kategorien ein besseres Zeugnis ausgestellt.

«Deshalb machen wir genauso weiter und heben die Transparenz und Nachhaltigkeit unserer Bewerbung hervor», sagte DFB-Ehrenspielführer Lahm. Vor der Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee an diesem Donnerstag wird er zur Delegation gehören, die die Bewerbung in Nyon präsentieren wird. «Wir hoffen, dass wir gewinnen, denn Deutschland ist der richtige Ort für die Austragung der EURO 2024.»

Das UEFA-Exekutivkomitee wählt kommende Woche den Ausrichter der Europameisterschaft 2024. Die deutsche Bewerbung ist favorisiert. Die Türkei hatte schon mehrfach kandidiert und war zuletzt für die EM 2016 nur knapp an Frankreich gescheitert.