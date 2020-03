Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.20

BANGKOK: Das Unternehmen Super Rich Currency Exchange, das in Bangkok an 15 Kiosken Devisen tauscht, hat Schalter und Banknoten zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter desinfizieren lassen.

Beschäftigte besprühten Banknoten mit Desinfektionsmittel, bevor sie sie in Plastiktüten versiegelten und an die Filialen schickten. Andere Arbeiter in Schutzanzügen versprühten Desinfektionsmittel in den Super-Rich-Kiosken. Der Leiter des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten in Deutschland hatte erklärt, dass der Umgang mit Banknoten kein besonderes Risiko für die Ansteckung mit Coronavirus darstellt. Aber Beamte der Weltgesundheitsorganisation rieten den Menschen, sich nach dem Umgang mit Banknoten die Hände zu waschen. Im vergangenen Monat ordnete China die Desinfektion von Banknoten an, um den Virusausbruch einzudämmen. „Es könnte helfen, Keime zu 80 oder 90 Prozent abzutöten. Es ist die beste Maßnahme, die wir derzeit haben“, sagte Geschäftsführer Piya Tantivachyanon gegenüber Reuters.