Von: Björn Jahner | 15.01.23

Image by macrovector_official on Freepik

PATTAYA: Jeden Samstag um 16.00 Uhr findet ein deutschsprachiges Treffen der AA (Anonyme Alkoholiker) in der Second Road Soi 9 (Soi Skaw Beach) in Pattaya Klang statt.

Das Treffen erfolgt im Gebäude 519/56 (von der Second Road rechts in die Soi 9 abbiegen). Am Eingang befindet sich ein blaues Schild mit der Aufschrift AA. Infos hier!