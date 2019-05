Deutschland will Zugang zu verhaftetem UN-Diplomaten Kartas

Written by: Redaktion DER FARANG

BERLIN (dpa) - Das Auswärtige Amt hat Forderungen nach konsularischem Zugang zu dem in Tunesien verhafteten UN-Diplomaten Moncef Kartas bekräftigt. Über den Fall des deutsch-tunesischen Doppelstaatlers hat es auch ein Gespräch mit dem tunesischen Botschafter in Berlin gegeben, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag sagte.

«Wir sprechen hier nicht von einer förmlichen Einbestellung», sagte er weiter. Deutschland verfolge den Fall jedoch «mit gewissem Nachdruck» und stehe in Kontakt mit den Vereinten Nationen, die die Federführung hätten.

Die Verhaftung des UN-Diplomaten in Tunis sorgt für Spannungen zwischen dem nordafrikanischen Land, Deutschland und den Vereinten Nationen. Ein Anti-Terror-Gericht hatte Haftbefehl gegen den UN-Diplomaten erhoben. Kartas und einer weiteren Person wird von den tunesischen Behörden die illegale Weitergabe geheimer Informationen vorgeworfen. Der Deutsch-Tunesier war am 26. März bei der Einreise nach Tunesien festgenommen worden, obwohl er sich auf einer diplomatischen Mission der Vereinten Nationen befand.

Kartas ist Mitglied des Expertenrates der Vereinten Nationen, der das Waffenembargo gegen Libyen untersucht. In einem umfangreichen Bericht hatten sich die Experten auch mit dem illegalen Schmuggel über die tunesisch-libysche Grenze beschäftigt.