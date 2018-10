Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

BANGKOK: Deutschland und Japan sind daran interessiert, in Thailand ein Werk zur Herstellung von Zügen zu bauen.

Nach Angaben des stellvertretenden Transportministers Pailin Chuchottaworn käme als Standort für die Fabrik der Nordosten infrage, möglicherweise Nakhon Ratchasima oder Khon Kaen. Der Plan soll bis Ende dieses Jahres dem Kabinett zur Billigung vorgelegt werden. Thailand will weitere elektrische Züge in Japan, Österreich, der Türkei und Deutschland bestellen. Das Land benötigt in den kommenden Jahren mindestens 500 neue elektrische Züge oder etwa 2.000 Eisenbahnwaggons.