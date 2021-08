Deutschland und USA raten von Thailand-Reisen ab

BANGKOK: Neben Deutschland raten auch die USA ihre Bevölkerung wegen der eskalierenden Covid-19-Situation dringend von Reisen nach Thailand ab.

Das Robert-Koch-Institut hat das Königreich wegen steigender Covid-19-Fallzahlen am 8. August als Hochrisikogebiet eingestuft. Das hat zur Folge, dass man sich vor Einreise nach Deutschland digital anmelden, vor der Einreise über ein negatives Covid-Testergebnis verfügen und sich nach Einreise in eine 10-tägige Quarantäne begeben muss. Quarantäne und Test sind nicht erforderlich, wenn man einen Nachweis über eine vollständige Impfung (mit einem anerkannten Impfstoff) oder Genesung vorlegen kann. Die Quarantäne kann durch einen frühestens fünf Tage nach Einreise durchgeführten negativen Test beendet werden, heißt es weiter auf der Webpage der deutschen Botschaft. Und unter den „Reise- und Sicherheitshinweisen“ wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Thailand gewarnt.

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) führen Thailand jetzt auf ihrer höchsten Covid-19-Stufe „Level 4: Very High". „Aufgrund der aktuellen Situation in Thailand besteht selbst für vollständig geimpfte Reisende ein Risiko, sich mit Covid-19-Varianten anzustecken und diese zu verbreiten“, so die CDC auf ihrer Website.