Deutschland spendet Thailand Antikörpercocktail

Foto: The Nation

BANGKOK: Deutschland hat Thailand eine Lieferung mit 2.000 Dosen des Antikörpercocktails REGN-CoV2 (Casirivimab/ Imdevimab) für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen gespendet.

Die Thailand kostenlos zur Verfügung gestellte Medikamenten-Lieferung traf am Montag in Bangkok ein und wurde Vertretern der thailändischen Regierung im Rahmen einer feierlichen Zeremonie vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand S.E. Georg Schmidt übergeben.

Sobald die Medikamente von der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen wurden, sollen sie an Krankenhäuser im ganzen Land verteilt werden.

Casirivimab/ Imdevimab ist ein künstlicher „Antikörpercocktail“, der eine Covid-19-Resistenzbewirken soll.