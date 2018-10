PALU/JAKARTA (dpa) - Nach den Erbeben und dem verheerenden Tsunami in Indonesien stellt Deutschland Soforthilfe in Millionenhöhe für die Katastrophenregion bereit. «Sind in engem Kontakt mit Hilfsorganisationen und der indonesischen Regierung, um Bedarf vor Ort festzustellen und Unterstützung zu koordinieren», hieß es in einem Tweet des Auswärtigen Amts am Dienstag. Deutschland stehe an der Seite Indonesiens.



Mindestens 1.234 Menschen sind bei der Katastrophe ums Leben gekommen. Unter den Trümmern von Häusern und im Schlamm werden noch viele weitere Leichen vermutet. Immer noch gibt es Nachbeben. Mehr als 72 Stunden nach den Beben und der Flutwelle wird die Lage auf der Insel chaotischer - den Überlebenden fehlt es an den wichtigsten Dingen wie Wasser, Nahrung und Treibstoff.