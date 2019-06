Deutschland gibt Kommando über EU-Mission in Mali an Österreich ab

BAMAKO/POTSDAM (dpa) - Österreich hat am Mittwoch das Kommando über die EU-Trainingsmission im westafrikanischen Mali übernommen. Der deutsche Brigadegeneral Peter Mirow übergab die Führung der Truppe in der Hauptstadt Bamako an den österreichischen Brigadier Christian Habersatter. Dazu habe es am Abend eine Zeremonie gegeben, sagte ein Bundeswehrsprecher.

Die Bundeswehr ist in dem Krisenstaat an der EU-Ausbildungsmission beteiligt, aber auch an der UN-Mission Minusma zur Unterstützung des Friedensabkommens. Der Norden des Malis war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten.

Mirow hatte im Mai eine gemischte Bilanz der EU-Mission gezogen. Die Zusammenarbeit funktioniere gut, die Sicherheitslage habe sich in der vergangenen Zeit aber verschlechtert. Die Missionen in Mali leisteten jedoch einen erheblichen Beitrag zur Unterstützung der malischen Streitkräfte. «Die Soldaten stemmen sich gegen die Verschlechterung der Sicherheitslage und erleiden täglich Verluste. Militärisch lassen sich die Konflikte in Mali aber nicht lösen», sagte Mirow.

In der Sahelzone sind Gruppen islamistischer Terroristen aktiv, während sich in Zentralmali gewaltsame ethnische Konflikte zuspitzen. Für die Bundeswehr gelten die Einsätze inzwischen als gefährlicher als jener in Afghanistan. Frankreich unterhält in der Sahelzone weiterhin eine rund 4.500 Mann starke Mission «Barkhane», die vor allem im Niger, dem Tschad und in Mali gegen islamistische Terroristen kämpft.