Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.20

Georg Schmidt, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand. Foto: Deutsche Botschaft Bangkok

BANGKOK: Der deutsche Botschafter Georg Schmidt hat zugesagt, dass Deutschland die Bemühungen des Bildungsministerium unterstützen wird, die Berufsausbildung zu fördern, um der Nachfrage nach ausgebildeten Arbeitskräften nachzukommen.

Die Zusammenarbeit wird auch die Entwicklung von Lehrplänen umfassen, um Personal bereitzustellen, das den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entspricht. Deutschland will auch Ausbildungsprogramme für thailändische Studenten in Deutschland unterstützen. Das deutsche Berufsbildungssystem macht weltweit Schule und ist in Thailand ein wichtiger Motor für die nationale Entwicklung.

Laut dem Bildungsminister Nataphol Teepsuwan haben beide Länder ihre Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung durch verschiedene Programme erweitert. Zum Beispiel habe die Deutsch-Thailändische Handelskammer thailändische Studenten für ein Ausbildungsprogramm bei deutschen Firmen in Thailand rekrutiert. Der deutsche Botschafter habe auch zugesagt, das Erlernen der deutschen Sprache durch das Goethe-Institut zu fördern. Deutschland werde zudem das Erlernen der deutschen Sprache für thailändische Lehrer und Schüler unterstützen. Weiter habe der Botschafter zugestimmt, die Zusammenarbeit bei der Förderung der Wissenschaft bei Jugendlichen zu intensivieren und Ideen für die Entwicklung von Geschichtsbüchern auszutauschen, die die multikulturelle Gesellschaft besser widerspiegeln.