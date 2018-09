KOH PHI PHI: Der 50-jährige Deutsche, der in der Vorwoche auf der Koh Phi Phi tot aufgefunden wurde, ist ertrunken.

Das hat die Obduktion der Leiche im Institut für Rechtsmedizin in Surat Thani ergeben. Der Körper des Mannes wurde in der Nähe einer Felsformation am Strand neben einem Seezigeuner-Friedhof im Dorf Ban Laem Dong gefunden, mit einer Verletzung am Kopf. Oberst Thongchai Wilaiprom von der Touristenpolizei sagte, sie hätten in seinem Hotelzimmer Medizin gefunden. Offensichtlich hätte der Mann mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Die Ermittler glauben, dass er am Strand entlanggelaufen und ohnmächtig geworden war. Er soll mit dem Kopf auf einen Felsen geschlagen und lange Zeit bewusstlos gewesen sein. Dann kam die Flut und er ertrank.