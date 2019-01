KOH PHANGAN: Auf der Partyinsel Phangan hat die Polizei einen Deutschen im Besitz von Drogen festgenommen.

Der 46-Jährige wurde vor einem Supermarkt in Ban Tai erwischt. Er verkaufte nach Angaben von „Manager Online“ eine „neue Droge“, die thailändische Medien als „Paper that makes you high" („Papier, das Sie high macht") bezeichnete. Tatsächlich jedoch handelte es sich um LSD, lange verschrien als Hippiedroge. Der Deutsche war im Besitz von 267 Einheiten, auch „Tickets“, „Pappen“ oder „Trips“ genannt, einer kleinen Menge Marihuana und 7.500 Baht. Pro „Trip“ verlangte er zwischen 500 und 1.000 Baht und setzte das Rauschgift auf der Vollmondparty ab. Wer high werden wollte, schob sich eine „Pappe“ unter die Zunge. Dem Deutschen wurde vorgeworfen, Drogen der Klasse 1 (LSD) zu verkaufen und Drogen der Klasse 5 (Marihuana) zu besitzen.