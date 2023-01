Deutscher umfuhr als Geisterfahrer Polizeisperren

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.23

INNSBRUCK: Ein Deutscher ist am Silvesterabend auf der Inntalautobahn in Österreich als Geisterfahrer unterwegs gewesen.

Der 69-Jährige umfuhr mit seinem Auto nach 21.30 Uhr zwei Streifenwagen, die ihn aufhalten wollten, und wich über den Grünstreifen aus, wie die Polizei Tirol am Sonntag berichtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn schließlich nach zwei Kilometern in der Nähe von Pettnau stoppen. Ein Alkoholtest sei zwar negativ verlaufen, ein Polizeiarzt habe aber die Fahruntauglichkeit des Mannes festgestellt. Ihm sei der Führersein abgenommen worden. Ob der Mann in Österreich oder Deutschland wohnte, teilte die Polizei nicht mit.