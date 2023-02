Foto: The Nation

CHANTHABURI: Die Leiche eines 40-jährigen deutschen Mannes wurde am Dienstag (21. Februar 2023) im Chanthaburi River treibend gefunden.

Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienste und ein medizinisches Team der Provinz Chanthaburi trafen am Fundort ein, nachdem sie von örtlichen Fischern informiert worden waren.

Mit Unterstützung der Hafenpatrouille und der Dorfbewohner wurde die Leiche des Verstorbenen an Land gebracht. Das Opfer, das eine Badehose trug, wurde als ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger identifiziert. Bei ihm wurde auch ein iPhone gefunden.

Vorläufige Untersuchungen ergaben, dass er bereits seit einigen Tagen tot war, und es gab keine Anzeichen von Wunden durch Gewalteinwirkung.

Die Leiche wurde zur Autopsie in das Phrapokklao Hospital gebracht, bevor die die Angehörigen des Mannes kontaktiert wurden.

In der Zwischenzeit bestätigte der stellvertretende Generalinspektor der Polizeistation Laem Sing, Pol. Captain Nattaporn Prajongjad, dass der Deutsche am Sonntagabend am Strand von Laem Sing verschwunden war.

Zeugen, die den Mann zuletzt gesehen hatten, berichteten der Polizei, dass der Deutsche anscheinend zur Insel Chula schwimmen wollte, die etwa 1,5 Kilometer vom Strand Laem Sing entfernt liegt.

„Die sechs Gepäckstücke des Mannes, ein Dokument in vietnamesischer Sprache und sein Motorrad wurden in einem Geschäft in der Nähe des Strandes zurückgelassen“, sagten sie gegenüber der Polizei aus.