Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

PHUKET: Ein 73-jähriger Deutscher wurde am Sonntag in einem Haus in Rawai tot aufgefunden.

Als Polizei und Rettungskräfte gegen 13 Uhr am Haus eintrafen, fanden sie die Leiche mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa im Wohnzimmer. Nach Angaben der Polizei soll der Deutsche bereits Tage zuvor gestorben sein. Die Beamten fanden an der Leiche und im Haus keine Anzeichen eines Kampfes. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Vachira Phuket Hospital gebracht.