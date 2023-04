Von: Björn Jahner | 29.04.23

PATTAYA: Mit der Rückkehr des internationalen Tourismus steigt in Pattaya auch die Zahl der ausländischen Todesfälle. Der jüngste Fall ereignete sich am Freitag (28. April 2023) in einem Einkaufszentrum an der Pattaya Klang Road, wo ein Deutscher aus dem Parkhaus der Shopping Mall in den Tod stürzte, wie das thailändische Nachrichtenportal Naew Na berichtet.

Die Polizei wurde um 16.30 Uhr über den Tod den Vorfall informiert und eilte zusammen mit Sanitätern der Sawang Boriboon Thammasathan Rescue Foundation zum Ort des Geschehens.

Das Team fand die Leiche des verstorbenen Mannes mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache liegend vor, der später als ein 88-jähriger deutscher Staatsbürger identifiziert wurde. Der Leichenfundort befand sich hinter dem Parkhaus des Einkaufszentrums.

Die Behörden sperrten den Bereich ab und stellten fest, dass der Sturz aus dem Zwischengeschoss des vierten Stocks des Parkhauses erfolgte, das etwa 15 Meter hoch ist. Ein Paar Flip-Flops und ein Hut, die vermutlich dem Verstorbenen gehörten, wurden als Beweismittel sichergestellt.

Gegenüber der Polizei sagte ein 40-jähriger Techniker des Einkaufszentrums aus, dass ihm keine Zeugen des Sturzes bekannt seien. Er wurde erst auf den Vorfall aufmerksam, als ihm jemand mitteilte, dass eine Person aus dem Parkhaus gestürzt sei. Als er den Körper des Verstorbenen auf dem Boden entdeckte, rief er umgehend die Polizei.

Die Ermittlungsbeamten überprüfen derzeit die Videoaufnahmen der Überwachungskameras. Obwohl derzeit ein Selbstmord vermutet wird, laufen die Ermittlungen noch.

Die Leiche des Mannes wurde ins Institut für Gerichtsmedizin des Polizeikrankenhauses überführt, wo eine Autopsie durchgeführt wird, die Aufschluss über die genaue Todesursache geben soll.