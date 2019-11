Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Deutscher stürzte am Freitagabend aus einem Condo in den Tod.

Nach Angaben der Polizei von Phra Khanong fiel der 49-Jährige aus dem 27. Stock eines Apartmentgebäudes an der Sukhumvit Soi 79. Der Mann war bekleidet mit einem lila T-Shirt und schwarzen Shorts. Zeugen hatten gesehen, wie der Deutsche aus dem Condominium stürzte. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus und ermittelt in jede Richtung: Unglücksfall oder Suizid. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Krankenhaus Chulalongkorn gebracht.