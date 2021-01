PATTAYA: Bei der Installation eines Ventilators in seinem Haus in Nongprue erlitt ein Deutscher einen tödlichen Stromschlag.

Das Unglück ereignete sich am Freitag gegen 14 Uhr. Als Polizei und Rettungskräfte in der Wohnsiedlung eintrafen, steckte die Leiche des 68-jährigen Mannes in der Decke des Badezimmers, mit Drähten an seinen Beinen. Die 35-jährige thailändische Freundin des Deutschen berichtete der Polizei, sie habe ihn gewarnt und einen Handwerker rufen wollen. Doch ihr Freund wollte die Arbeiten selbst ausführen, um Geld zu sparen. Während er den Ventilator an Drähten anschloss, habe es Funken gegeben. Eine Autopsie der Leiche soll die Todesursache feststellen.