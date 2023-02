KOH PHANGAN: Ein deutscher Mann, der auf Koh Phangan Urlaub macht, wurde am Samstag (11. Februar 2023) in einem Resort verhaftet, nachdem er am vergangenen Donnerstag (9. Februar 2023) eine Sonnenbrille einer russischen Frau gestohlen hatte, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Sanook.

Pol. Oberst Suparerk Phankosol, Leiter der Einwanderungsbehörde der Provinz Surat Thani, verhaftete zusammen mit Beamten der Touristenpolizei und der örtlichen Polizei den 31-jährigen Deutschen, bei dem die Sonnenbrille der Marke MCQ in einer weißen Tasche auf dem Bett in seinem Zimmer gefunden und als Beweismittel gesichert wurde.

Der Einsatz erfolgte, nachdem eine nicht identifizierte russische Touristin die Polizei darüber informiert hatte, dass sie ihre MCQ-Sonnenbrille im Wert von 800 US-Dollar (ca. 27.000 Baht) verloren hatte, als sie am Donnerstag in der Einwanderungsbehörde ihr Visum verlängern ließ.

Die Polizei sah sich daraufhin die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Behörde an und entdeckte den deutschen Mann, der die Sonnenbrille, die sie auf einem Stuhl liegen gelassen hatte, aufhob.

Der Mann gab zu, dass auch er an diesem Tag sein Visum verlängern lassen wollte. Als er die Sonnenbrille auf dem Stuhl sah und nicht wusste, wem sie gehörte, steckte er sie ein und ging weg.

Er hat sich des Diebstahls in einem Regierungsbüro schuldig bekannt und wurde auf die Polizeistation von Koh Phangan gebracht, wo weitere rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet wurden.