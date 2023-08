Von: Björn Jahner | 17.08.23

CHIANG MAI: In der Nordprovinz Chiang Mai soll ein Deutscher im Alkoholrausch sein eigenes Haus in Brand gesetzt haben. Auch ein neben dem Haus geparkter Pick-up wurde bei dem Feuer beschädigt. Die Polizei vermutet eine Verzweiflungstat.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (15. August 2023) in Ban Saklo in Chiang Mais Unterbezirk Hang Hin.

Aus Sorge über die lange Abwesenheit seiner thailändischen Frau habe er übermäßig viel Alkohol konsumiert, was zu seinem zerstörerischen Amoklauf geführt habe, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath.

Die örtliche Polizei und die Rettungsdienste reagierten umgehend, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, das auf sein einstöckiges Zementhaus und einen angrenzenden Parkplatz übergegriffen hatte.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach etwa einer Stunde löschen. Neben dem Haus wurde auch ein weißer Mitsubishi Pick-up bei dem Brand schwer beschädigt.

Der Mann, etwa Mitte sechzig, erlitt Verbrennungen und körperliche Verletzungen, insbesondere an Armen und Oberkörper. Die Behörden sorgten für eine rasche medizinische Versorgung und brachten ihn in eine nahegelegene medizinische Einrichtung.

Die Auslöser für seine heftige Reaktion und das Ausmaß der Verzweiflung über die lange Abwesenheit seiner Ehefrau werden derzeit genauer untersucht.

Vorläufige Ermittlungen deuten darauf hin, dass möglicherweise eine Kombination aus alkoholbedingter Frustration und persönlicher Verzweiflung zu dem Unglück geführt hat. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den genauen Grund für den Vorfall in Erfahrung zu bringen.