Deutscher Segelflieger landet bei Autobahn

Von: Redaktion (dpa) | 21.10.23

INNSBRUCK: Ein Segelflugzeug aus Garmisch-Partenkirchen ist wegen starker Winde von der Flugroute abgekommen und neben einer Autobahn in Österreich gelandet. Der 23-jährige Pilot habe die Maschine sicher zu Boden gebracht, teilte die Polizei in Tirol mit. An Bord war nach ihren Angaben auch ein deutscher Passagier (50).

Der Zwischenfall war am Freitagnachmittag bei Kolsass rund 20 Kilometer östlich von Innsbruck passiert. Der Pilot sei in Garmisch-Partenkirchen gestartet und aufgrund der herrschenden Abwinde vom Kurs abgekommen. Er sei in Absprache mit Lotsen des Flughafens Innsbruck kontrolliert auf dem Feld zwischen der Autobahn und einem Radweg gelandet. Weder die Maschine noch das Feld wurden nach Polizeiangaben beschädigt.