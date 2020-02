Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.20

PATTAYA: Ein Deutscher hat sich am Freitag von seinem Apartment in die Tiefe gestürzt. Der Rentner starb bei dem Aufprall.

Die Leiche wurde vor der Wohnanlage in Jomtien gefunden. Polizisten fanden in der Wohnung des 78-Jährigen keine Anzeichen eines Kampfes. Die Beamten gehen von einem Selbstmord oder einem Unglücksfall aus. Die Leiche wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht.