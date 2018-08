Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

KOH PHI PHI: Der Tod eines deutschen Touristen gibt Rätsel auf und hat die Aufmerksamkeit des nationalen Polizeichefs Chakthip Chaijinda gefunden.

Der General lasse sich über die Entwicklungen informieren, schreibt „Daily News“. Der 50-jährige Deutsche wurde am Dienstagabend in einer sandigen Felsspalte nahe dem Friedhof Chao Thai Mai (Chao Le) gefunden. Er war vollständig bekleidet, hatte eine grüne Tasche bei sich und Schnitte an seiner Nase, an der linken Seite seines Kopfes und an beiden Knöcheln. Die Polizei kontrollierte sein Zimmer im Hotel Erawan, dort wies nichts auf einen Diebstahl hin.

Medizinisches Personal konnte vor Ort die Todesursache nicht feststellen. Die Leiche wurde zur Obduktion nach Surat Thani gebracht. Für Polizei-Oberst Krissana Pattanacharoen sieht es aus, als wäre der Urlauber gefallen und habe sich verletzt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. „Daily News“ wundert sich, dass ein solcher Fall auf nationaler Ebene kommentiert wird. Solche Angelegenheiten würden normalerweise von lokalen Polizisten am Unfallort gehandhabt.