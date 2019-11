Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.19

PHUKET: Die beiden Männer, die in der Vorwoche einen Deutschen und dessen thailändische Frau in deren Haus überfallen und mit Geld und zwei ATM-Karten das Weite gesucht hatten, sitzen in Untersuchungshaft.

Die 25 und 27 Jahre alten Räuber aus Narathiwat und Yala wurden am Dienstagabend in Phuket bzw. Satun verhaftet. Phukets Polizeichef Generalmajor Rungroj Thakornpunyasi gab jetzt Einzelheiten des Überfalls bekannt. Danach brachen die beiden Männer in das Haus in Rassada ein, fesselten den 70-jährigen Rentner mit schwarzem Klebeband und bedeckten seinen Kopf mit einem Korb. Mit einer Machete und einem 30 Zentimeter langen Messer brachten sie dem Ausländer am Arm eine tiefe Schnittwunde bei.

Als die Frau des Deutschen am Donnerstagabend nach Hause kam, wurde sie ebenfalls festgesetzt. Die Eindringlinge forderten Wertsachen, die das Paar nicht in ihrem Haus hatte. Daraufhin nahmen die Räuber 2.000 Baht und zwei Geldautomatenkarten an sich und erpressten die PIN-Codes. Dann flüchteten sie. Die Frau alarmierte die Polizei und ließ die Konten bei ihrer Bank sperren. Bei der Vernehmung gaben die beiden Männer an, arbeitslos zu sein und dringend Geld gebraucht zu haben. Sie hätten mit den ATM-Karten nur 3.000 Baht abheben können.