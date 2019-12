Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.19

NAKHON SRI THAMMARAT: In einem Haus im Unterbezirk Tharai nahm die Immigration einen Deutschen wegen Overstay fest.

Nach einem Bericht von „Naew Na“ hatte der 64-Jährige seine Aufenthaltsgenehmigung um 218 Tage überzogen. Er wird jetzt nach Deutschland abgeschoben. Die Verhaftung erfolgte bei Razzien in Hotels, Wohn- und Apartmenthäusern sowie in Unterkünften von Migranten. „Naew Na“ erinnert an die Aufforderung des Immigrationsleiter Generalleutnant Sompong „Big Oud" Chingduangs Ausländer, die womöglich ihr Visum überzogen haben, über die Hotline 1178 der Immigration zu melden.