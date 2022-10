Deutscher Marlow leitet spezialisierte EU-Ausbildung von Ukrainern

BRÜSSEL: Der deutsche Generalleutnant Andreas Marlow leitet künftig einen Teil der militärischen EU-Ausbildung für ukrainische Soldaten. Der 59-Jährige wurde zum 27. Oktober zum Kommandeur für die spezialisierte Ausbildung ernannt, wie aus dem am Montag veröffentlichten Amtsblatt der Europäischen Union hervorgeht. Der Beschluss des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) wurde auf Empfehlung des Befehlshabers der EU-Mission, Vizeadmiral Hervé Bléjean, getroffen. Generalleutnant Marlow führt seit März 2022 die Deutschen Anteile Multinationales Korps/Militärische Grundorganisation Kommando Heer im brandenburgischen Strausberg.

Die auf zwei Jahre ausgelegte Mission sieht vor, dass insgesamt 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Damit soll die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt werden. Deutschland will bis zum Frühjahr eine vollständige ukrainische Brigade mit bis zu 5000 Soldaten ausbilden, wie Kanzler Olaf Scholz kürzlich sagte. Zudem werde sich eines der beiden Hauptquartiere in Deutschland befinden.

«Deutschland stellt ein multinationales Kommando für spezialisierte Ausbildung bereit, das die Ausbildungsmaßnahmen auf seinem Boden leitet», teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag auf Anfrage mit. Es werde beabsichtigt, «geschlossene Verbände und Spezialisten unter Rückgriff auf bestehende Hauptquartiere und Ausbildungseinrichtungen in den EU-Mitgliedstaaten auszubilden».

Deutschland werde - vorbehaltlich der weiteren Planung - unter anderem die militärstrategische Planung der Mission unterstützen. Zudem werde es etwa Gefechtsstandausbildung und/oder Gefechtsstandübungen für eine Brigade leisten und die Soldaten in Zusammenarbeit mit der Industrie an Material ausbilden, das an die Ukraine abgegeben worden sei. Auch ukrainische Ausbilder sollten ausgebildet werden.

Zum Kommandeur für die Ausbildung für das Gefecht verbundener Kräfte der Mission ernannte das PSK den polnischen Generalmajor Piotr Trytek.