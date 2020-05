Deutscher in Prachin Buri erstochen aufgefunden

Written by: Redaktion DER FARANG | 07/05/2020

PRACHIN BURI: Ein Deutscher wurde am Mittwochmorgen tot mit einer Stichwunde in der Brust in einem Reihenhaus aufgefunden.

Der 60-Jährige lebte in dem Drei-Zimmer-Reihenhaus in der Nähe des Hotels Bang Pakong an der Soi Roman Uthit 3 im Tambon Na Muang. Der Mann lag mit dem Gesicht nach oben auf einem Bett und trug nur ein Paar Shorts. Er war in die Brust gestochen worden, direkt unterhalb des Herzens. Ein blutiges Obstmesser lag neben der Leiche.

Ein 52-jähriger Nachbar berichtete der Polizei, der Deutsche habe am Sprachinstitut Thambrit Mr. Paul in Prachin Buri Englisch unterrichtet. Er hatte eine 19-jährige Tochter, die am Mittwoch mit ihrem Mann in der Provinz Sukhothai unterwegs war.

Entdeckt wurde die Leiche von der ehemaligen thailändischen Frau. Die 45-jährige hatte trotz der Trennung den Deutschen regelmäßig besucht. Sie sagte, er habe sie am Dienstag angerufen und gesagt, seine Mutter habe ihm umgerechnet 40.000 Baht aus Deutschland geschickt und sie gebeten, ihn zu begleiten, um das Geld abzuholen. Die Polizei untersucht das Kapitalverbrechen und ermittelt in alle Richtungen. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Krankenhaus Chaophya Abhaibhubejhr gebracht.