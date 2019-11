Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.19

PATTAYA: Bei einer Razzia in einem von einem Deutschen und seiner thailändischen Freundin bewohnten luxuriösen Haus an der Pornpraphanimit Road in Nongprue beschlagnahmte die Immigration mehrere Waffen.

Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil sie mehrfach auf dem Grundstück Schüsse gehört hatten. Mit einem Durchsuchungsbeschluss in den Händen standen die Beamten unter Leitung von Oberst Ratthapong Tiasut vor dem Tor. Sie fanden in dem Haus zwei Pistolen, Munition und zwei BB-Waffen. Konfisziert wurden weiter Funkgeräte, Abzeichen und Logos mehrerer Polizeidivisionen. Der 49 Jahre alte Deutsche und seine 28-jährige Partnerin wurden wegen Waffenbesitzes angeklagt und der Polizei von Nongprue übergeben.