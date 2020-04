Von: Björn Jahner | 25.04.20



HUA HIN: Da es auch in Hua Hin viele Menschen gibt, die durch die Coronakrise arbeitslos geworden sind, haben ein Kölner Resident und seine thailändische Ehefrau eine lobenswerte Hilfsaktion in Eigeninitiative gestartet.

Als Rudolf Kaufmann, von Freunden und Bekannten kurz „Rolf“ genannt, davon erfuhr, dass viele Einheimische ohne Job nicht mehr über ausreichend Geld verfügen, um sich täglich eine Mahlzeit zu leisten, war für ihn klar, dass er ihnen helfen muss. Seit dem dritten April verteilt er zusammen mit seiner Gattin zweimal wöchentlich Lebensmittelpakete an einem festen Standpunkt in der Phetkasem Road Soi 96. Jedes Paket beinhaltet ein Kilo Reis, Eier, Nudeln und Dosenfisch. Ursprünglich hatte der Deutsche die Hilfsaktion mit der Verteilung von 60 Paketen begonnen, stockte sie wegen der großen Nachfrage dann jedoch schnell auf 80 und später auf 100 auf.

Da Rolfs finanzieller Puffer zwischenzeitlich längst aufgebraucht ist, er die Grundversorgung von Einheimischen in Not dennoch bis Ende Mai aufrechterhalten will, ist er auf Mithilfe angewiesen. Wer Rolfs Lebensmittelverteilung unterstützen möchte, kann mit ihm per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 092-272.1559 in Kontakt treten.