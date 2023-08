CHIANG RAI: Die Einwanderungspolizei in Chiang Rai im Norden Thailands hat einen deutschen Mann verhaftet, der vermutlich ein Mitglied der Hells Angels ist und in seinem Heimatland wegen schwerer Körperverletzung eines Mannes gesucht wird.

Der 50-Jährige wurde am letzten Dienstag (29. August 2023) in einem Hotel im Bezirk Mueang in der nördlichen Provinz festgenommen, informierte Pol Maj Phanthana Nuchanart, stellvertretender Leiter der Einwanderungsbehörde, die Presse.

Nach Aussage von Pol Maj Phathana habe der Deutsche habe ein einjähriges Non-Immigrant-Visa gehabt, das am 12. Juli nächsten Jahres auslaufen sollte.

Zuvor hatten die deutschen Behörden die Königlich Thailändische Polizei gebeten, den Mann aufzuspüren und auszuliefern.

Pol Maj Phanthana sagte, dass der Verdächtige ein Mitglied des Hells Angels MC in der deutschen Hafenstadt Kiel sei. Die dortigen Behörden behaupten, dass er und seine Freundin einen Mann in ein öffentliches Schwimmbad gelockt und ihm dann in den Oberschenkel geschossen hätten.