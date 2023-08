PHUKET: Am Montagabend (7. August 2023) ereignete sich am Karon Beach ein tragischer Badeunfall, bei dem ein 52-jähriger Deutscher ums Leben kam. Der Mann war gemeinsam mit seinem 11-jährigen Sohn zum Schwimmen ins Meer gegangen.

Gegen 20.50 Uhr erhielt die Polizeistation von Chalong die Meldung über das Unglück. Sofort eilten die Beamten und Sanitäter an den Ort des Geschehens. Am Strand angekommen, fanden sie den Deutschen bewusstlos vor.

Der Junge berichtete den Beamten von den tragischen Ereignissen. Demnach hatten er und sein Vater gegen 19.30 Uhr den Entschluss gefasst, im Meer zu schwimmen. Doch eine starke Welle erfasste den Mann und riss ihn mit sich fort. Der Junge schaffte es jedoch zurück ans Ufer. Dort informierte er die Rettungsschwimmer über das Schicksal seines Vaters, woraufhin umgehend eine Rettungsaktion eingeleitet wurde. Die Rettungsschwimmer begaben sich ins Meer und brachten den leblosen Körper des Deutschen an Land.

Trotz sofortiger Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Er wurde wenig später für tot erklärt.

Dieser tragische Vorfall markiert bereits den sechsten tödlichen Ertrinkungsfall an den Stränden von Phuket innerhalb weniger Wochen. Besonders besorgniserregend ist dabei, dass von den insgesamt sechs Opfern fünf ausländische Touristen waren. Die Sicherheitslage an den Stränden von Phuket rückt damit verstärkt in den Fokus der Behörden und der Öffentlichkeit.