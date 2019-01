Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

PATTAYA: Vor dem Jomtien-Strand ist ein deutscher Tourist ertrunken.

Nach Angaben der Polizei traf der 78-Jährige mit mehreren Landsleuten am Strand ein und ging gegenüber der Soi 5 schwimmen. Später wurde er im Meer treibend gesehen. Der bewusstlose Mann wurde an den Strand gebracht, Sanitäter der Stiftung Sawang Boriboon begannen umgehend mit der Wiederbelebung. Doch vergeblich. Laut der Polizei soll der Deutsche an einer Krankheit gelitten haben, die zu seinem Tod beigetragen haben könnte. Es soll der erste Pattaya-Aufenthalt des Rentners gewesen sein.