KOH SAMUI: Ein deutscher Urlauber ist in der Nähe eines Strandes auf der Insel Samui im südlichen Golf von Thailand ertrunken.

Nach Aussage der Polizei von Bophut sei am Montag (6. März 2023) ein männlicher ausländischer Tourist am Chaweng Beach ertrunken. Rettungskräfte und Polizei trafen am Strand ein.

Der Mann wurde von der Polizei als ein 58-jähriger Deutscher identifiziert. Seine Leiche war bereits aus dem Wasser geborgen worden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Deutsche in Begleitung seiner Freundin war. Sie gingen am Nachmittag im Meer schwimmen. Seine Freundin stieg vor dem Deutschen aus dem Wasser. Sie ging später zum Strand zurück, konnte ihren Freund aber nicht finden.

Ein Jetski-Fahrer entdeckte die Leiche des Ausländers, woraufhin er aus dem Wasser geborgen wurde. Die Rettungskräfte leiteten Wiederbelebungsversuche ein, jedoch erfolglos. Nach Aussage der Rettungskräfte war der Mann zum Zeitpunkt seines Auffindens bereits seit einiger Zeit tot.

Der Grund für den Tod des Mannes wurde nicht genannt. Es wird jedoch ein natürlicher Tod bzw. Badeunfall vermutet.