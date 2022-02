Von: Björn Jahner | 08.02.22

KANCHANABURI: Ein 63-jähriger Deutscher, der kürzlich von seiner thailändischen Frau nach 21 Jahren verlassen wurde, hat vermutlich das gemeinsame Haus des Paares in Kanchanaburi in Brand gesetzt und sich anschließend das Leben genommen.

Der Ausländer wurde erhängt am schmiedeeisernen Zaun des Hauses gefunden. In früheren Berichten hieß es, er habe an einem Balken in der Küche gehangen.

An der Hausfassade war ein Spruch aufgesprüht, der lautete: „21 Jahre Betrug, aber nie genug, fuck you“.

Die Frau des Opfers, 60, erzählte den Ermittlern, dass ihr Mann Deutschland verließ, um sie zu heiraten. Beide lebten 21 Jahre zusammen.

Nach Angaben der Frau zog sie letzten Monat in den Bezirk Phanom Thuan in Kanchanaburi und ließ ihren Mann allein im gemeinsamen Haus zurück. Als sie von seinem Tod erfuhr, war sie schockiert und eilte zum Tatort. Sie machte keine näheren Angaben zu ihrer Entscheidung, nach Phanom Thuan zu ziehen.

Die Polizei vermutet, dass der Deutsche beschloss, das Haus in Brand zu setzen und sich zu erhängen, weil er verletzt war, als seine Frau ihn allein ließ.

Die Leiche des Mannes wurde zur Obduktion geschickt, um festzustellen, ob er Selbstmord beging oder ermordet wurde.

Das Feuer wurde gegen 3.30 Uhr morgens im Haus Nr. 452 in der Kanchanaburi Villa Housing Estate im Tambon Tha Makham des Bezirks Muang gemeldet, sagte Polizeileutnant Suthikan Iamsamang der Presse.

Zehn Feuerwehrautos aus den Gemeinden Mueang, Tha Makham und Pak Phraek wurden zur Bekämpfung des Brandes entsandt.

Das zweistöckige Haus brannte bereits lichterloh, als die Feuerwehrleute eintrafen. Sie mussten ein Vorhängeschloss aufschneiden, um das Haupttor aufzuschieben und in das Gebäude zu gelangen. Es dauerte etwa eine Stunde, bis sie die Flammen gelöscht hatten.

Nachbarn berichteten der Polizei, dass der Tote seit etwa 10 Jahren mit seiner thailändischen Frau in dem Haus gelebt hatte. In letzter Zeit besuchte die Frau ihn nur noch ab und zu.