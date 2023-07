Von: Björn Jahner | 09.07.23

Das Wind-Solar-Kraftwerk mit Vertikalrotor und Solarzellen will Wilhelm schon bald zur Serienreife bringen. Foto: Jahner

PATTAYA: Der Konstrukteur Alfred A. Wilhelm hat in seinem Leben 21 Patente erhalten – und ein Jobangebot als Leiter des Ersatzteileinkaufs für das Folgemodell der Phantom F-4F beim deutschen Flugzeugbauer Messerschmitt. Besuch bei einem deutschen Erfinder in Pattaya, der stattdessen lieber Windschiffe und Vertikal-Windkraftanlagen entwirft.

Was macht einen Erfinder aus? Einen Erfinder macht aus, dass er eine richtig gute Idee hat, die er umsetzt und im besten Fall auch patentieren lässt. Erfinder sehen ein Problem und versuchen, es zu lösen. So auch Wilhelm, der seit Jahren an der Entwicklung wirtschaftlicher Windschiffe arbeitet und in seinem Garten in Pattaya das erste mobile Wind-Solar-Kraftwerk („WISO- Power“) konstruiert hat.

Vom Kampfjet zur Windkraft

Im Januar 1940 in Köln geboren, absolvierte er eine Lehre als Blechschlosser, war jahrelang Flugzeugmechaniker, bevor er an der Rheinischen Ingenieursschule studierte und später als Ing.-Assistent auf einem 30.000-Tonnen-Erzfrachter bei Windstärke 10 lernte, was Sturm mit einem Schiff anrichten kann. Als technischer Berater von Messerschmitt beim Materialamt der Luftwaffe hatte er wesentlichen Einfluss auf Änderungen beim Starfighter (F-104G). Er machte seinen Job offenbar so gut, dass er später als Chef des Ersatzteil­einkaufs des Folgemodells vorgeschlagen wurde. Er lehnte dieses lukrative Angebot jedoch ab und blieb 23 Jahre lang den Ford-Werken in Köln als Ingenieur treu, bevor er 1992 den Automobilbauer verließ und Erfinder wurde.

In Thailand tüftelte er u.a. an Prototypen von Doppeldecker-Windkraftanlagen. Auf die Idee brachten ihn die legendären Doppeldecker-Flugzeuge, die in den Anfängen der Luftfahrtgeschichte den besten Auftrieb hatten, bevor die Motoren stärker und die Flugzeuge schneller wurden, weshalb fortan nur noch ein Flügel mit einem besonderen Auftriebsprofil ausreichte.

Doppeldecker als Vorbild

„Windkraftanlagen werden mit etwa 40 km/h angeblasen. Was liegt also näher als Bewährtes wie beim Doppeldecker nun auch bei Windflügeln anzuwenden“, dachte sich Wilhelm. Zusammen mit Thai-Offizieren testete er auf dem Flugfeld eines Luftwaffenstützpunktes in der Nähe von Bangkok das erste Doppelflügel-Rotor-Modell und präsentierte vielversprechende Ergebnisse, die – zurück in Deutschland – das Forschungszentrum Jülich und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt neugierig machten. Da die deutsche Unterstützung jedoch 40 bis 50 Prozent Eigenkapital voraussetzte, scheiterte das Projekt. Der Erfinder bleibt dennoch optimistisch. Denn seine Doppeldecker-Flügel sollen mit unterschiedlicher Winkelstellung im Vergleich zu herkömmlichen Flügeln Kosteneinsparungen von 20 bis 30 Prozent ermöglichen und gleichzeitig die Jahressleistung steigern.

Bei seinem größten Projekt setzt Wilhelm ebenfalls auf Windkraft: Frachtschiffe, die er mit Doppelkiel sowie Wind- und Solarantrieb ausstatten will. Dabei setzt er auf sogenannte „Containersegel“, die Abmessungen wie normale Container haben und das Schiff, in der Reihe oder nebeneinander installiert, mit Unterstützung von Solartechnik komplett regenativ antreiben. Laut Wilhelm ist es das großtechnische Verfahren mit dem höchsten Wirkungsgrad für den wirtschaftlichen, fahrtechnischen und klimafreundlichen Schiffsantrieb mit Wind- und Sonnen­energie. Etliche Millionen Tonnen Öl und CO2-Ausstoß könnten durch seine Erfindung eingespart werden, ist er überzeugt.

Kombination von Sonne und Wind

Sein aktuelles Projekt fällt deutlich kleiner aus und steht in seinem Vorgarten in Na-Jomtien: Das erste mobile Wind-Solar-Kraftwerk der Welt. WISO-Power, so der Name seiner Erfindung, soll durch die Kombination von Wind und Sonne rund um die Uhr Strom erzeugen, selbst bei Schwachwinden und geringer Sonneneinstrahlung. Obendrein ist die Anlage mobil und kann überall aufgestellt werden, wo man Strom braucht. „Natürlich entspricht das erfindungsgemäße Kraftwerk WISO-Power nicht dem aktuellen Stand der Technik. Es handelt sich um eine Testanlage, die durch eine Pilotanlage schon bald Serienreife erfahren soll“, erklärt Wilhelm und fügt hinzu, dass das erste WISO-POWER-Kraftwerk bei einem Interessenten in Thailands Nord-Provinz Chiang Mai installiert wird.

In seinen 83 Lebensjahren hat Wilhelm bereits 21 Patente erhalten. Darunter Ballons und Leichtflugzeuge mit Solarantrieb, solarbetriebene Wasserlüfter für die Fischzucht, Windkraftturbinen, gegenlaufende Rotoren mit Planetengetriebe, Offshore-Energiespeicheranlagen, Zusatz-Windantrieb für Frachtschiffe, Container zur Bekämpfung von Großbränden und Lademöglichkeiten für E-Autos auf Autozügen.

Mit einer gemeinnützigen Stiftung, die am 17. Juni 2023 in Köln Merkenich gegründet wurde, will Wilhelm nun seine zahlreichen Erfindungen öffentlich verfügbar machen. „Mit der Stiftung will ich die Schranken abbauen, die einer erfolgreichen Erfinderkultur – und dazu gehören auch zwingend die Umsetzung und Vermarktung – entgegenstehen“, so Wilhelm.