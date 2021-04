PATTAYA: In einem Haus an der Soi Khao Talo hat die Polizei am Sonntagabend einen Deutschen und eine thailändische Transgender als Drogenhändler festgenommen.

Bei dem 59-jährigen Mann und der 29 Jahre alten Transgender stellten die Beamten 39,16 Gramm „Ice“ (Crystal Meth) und zwei Mobiltelefone sicher. Die Polizei ging einem Hinweis nach, dass das Paar Drogen verkaufte. In einer verdeckten Operation wurde ein Treffen in dem Haus des Deutschen vereinbart. Dort schlugen die Beamten zu.

Der Deutsche soll vom Drogenkonsumenten zum Dealer aufgestiegen und eine Beziehung mit der Thai eingegangen sein, die er in einem Unterhaltungszentrum kennengelernt hatte. Sie zogen zusammen und begannen mit dem Verkauf von Drogen, um ihr Einkommen aufzubessern. Das Paar wird wegen des Verkaufs von illegalen Drogen der Klasse eins und des Besitzes von illegalen Drogen der Klasse eins angeklagt. 300.000 Baht, die offenbar durch Drogenverkäufe erzielt wurden, wurden von den Ermittlern beschlagnahmt.